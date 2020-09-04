330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazanç olacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirlendiğini de duyurdu.
Türkiye'nin en akıllı yolunun açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
04.09.2020 18:29
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