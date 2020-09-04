Türkiye'nin en akıllı yolunun açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

04.09.2020 18:29

330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak. Bu otoyolla vakitten 885 milyon lira ve akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazanç olacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, inşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirlendiğini de duyurdu.