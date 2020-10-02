Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan, Rusya ve Fransa'nın gazına gelen Ermenistan'ı ezdi geçti!

Rusya ve Fransa, Nikol Paşinyan’a gazı verdi. Fakat Türkiye’nin desteğini alan Azerbaycan, Ermenistan'ı ezdi geçti. Şer üçlüsünü uçurumdan aşağı itti.

Azeri birlikleri savaşın 4. gününde Ermeni ordusunu dağıttı. Çaresiz Paşinyan, Putin'i aradı. Cephede tutunamayan askerleri ise Terter şehrindeki sivilleri bombaladı.



30 yıldır Karabağ işgaline göz yuman Rusya, Fransa ve ABD anlaştı. Hiç utanmadan ateşkes çağrısı yaptı. Bakü ise çatlak seslere tokadı bastı: İşgal bitene kadar savaşa devam!





İŞTE ERMENİ KAYIPLARI

2 bin 500 Ermeni askeri öldürüldü. 200 tank, 228 roketatar, 30 hava savunma sistemi, 6 kumanda merkezi, 5 cephanelik, bir S-300 füze bataryası imha edildi.



Paşinyan'ın en büyük destekçisi Macron!



PAŞİN'YANDI!'

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği yerleri aldı. Köşeye sıkışan Ermeniler ise Trump, Putin ve Macron'a sığındı!



Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim dün de devam etti. Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları adım adım geri aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun başlattığı operasyonda Ermeni Ordusu'nun ağır kayıplar verdiğini ve Ermeni askeri birliklerinin lojistik destekte ciddi sorunlar yaşadığını açıkladı.





Ermenistan ordusu ise sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e çıktı. Saldırılar sonrası köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Trump, Putin ve Macron'a sığındı. Minsk Grubu'nun başındaki ülkeler ABD, Fransa ve Rusya'nın liderleri ortak açıklama yayınladı. "Acil bir ateşkes çağrısı yapıyoruz. Taraflar derhal ön koşulsuz olarak müzakerelere başlamalı" çağrısı yaptı.