Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Özel Temsilci Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevi sona erdirilirken, yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.







BM nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilci Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun görevi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sona erdirildi. Resmi Gazete'nin dünkü nüshasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sinirlioğlu'ndan boşalan yere Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.







SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.







2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürüttü. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etti. 2018 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi oldu.