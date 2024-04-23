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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024, 21:10 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024, 21:10

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 23 Nisan'ı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile beraber kutladı!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile beraber kutladı. DENEYAP Teknoloji öğrencileri, Filistin'deki kardeşlerini de unutmadı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile beraber kutladı. Küçüksu Kasrı'nda 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen DENEYAP Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Birbirinden farklı etkinliklerde buluşan DENEYAP öğrencileri halat çekme yarışması yaptı, ip atladı, hulahop çevirdi, bilim etkinlikleri yaptı. Doyasıya eğlenen çocuklar tatilin tadını çıkardı. DENEYAP Teknoloji öğrencileri, Filistin'deki kardeşlerini de unutmadı. İsrail zulmünün durmasına, Filistin'in özgür olmasına dikkat çekmek isteyen DENEYAP Teknoloji öğrencileri, Filistinli kardeşlerinin acılarını hafifletmek ve Filistinli kardeşlerinin yanlarında olduklarını belirtmek için gökyüzüne uçurtma uçurdu.

DENEYAP Şenliğine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da katıldı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile birlikte Filistinli çocuklar adına Filistin bayrağı renkleri ile yapılan uçurtmaları gökyüzüne uçurdu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Kudüs" dedi.

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