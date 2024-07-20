Türkiye soykırımı engelledi huzuru sağladı: Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Türkiye, 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'na başladı. Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine 22 Temmuz 1974'te ateşkes sağlandı ve çatışmalar durdu. Akademisyenler, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın bölgede huzuru sağladığını ve sistematik bir soykırıma karşı Batılı devletler tarafından yalnız bırakılan Türkiye'nin soydaşlarını korumak için destan yazdığına işaret etti. Akademisyenler Kıbrıs'ta Türk varlığı olmasaydı bugün Doğu Akdeniz'de adım atılamayacağının altını çizdi. Gaziler ise aradan 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.