SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 09:25

Türkiye soykırımı engelledi huzuru sağladı: Kıbrıs'a barış getiren harekatın 50. yılı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Türkiye, 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'na başladı. Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine 22 Temmuz 1974'te ateşkes sağlandı ve çatışmalar durdu. Akademisyenler, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın bölgede huzuru sağladığını ve sistematik bir soykırıma karşı Batılı devletler tarafından yalnız bırakılan Türkiye'nin soydaşlarını korumak için destan yazdığına işaret etti. Akademisyenler Kıbrıs'ta Türk varlığı olmasaydı bugün Doğu Akdeniz'de adım atılamayacağının altını çizdi. Gaziler ise aradan 50 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Karabük merkezli 3 ilde Kuyu-10 operasyonu: Organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı
20.07.2024Cumartesi
MSB Şehit Haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması! Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu!
20.07.2024Cumartesi
MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM! Bu deprem Marmara'da beklenen Büyük İstanbul Depremini tetikler mi?
19.07.2024Cuma
Ayvacık’ta orman yangını!
19.07.2024Cuma
Adıyaman'da vahşi kadın cinayeti! 3 çocuk annesi Esma Biçer'i boğarak katleden kocası cesedini torbaya koyarak bahçeye attı!
19.07.2024Cuma
Bunlar da Var
Antalya’da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı 01:07
Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı
19.07.2024Cuma
Erzincan’da feci kaza: Komiser ve annesi kazada hayatını kaybetti 01:01
Komiser ve annesi kazada hayatını kaybetti
19.07.2024Cuma
DÜNYA HABERLERİ SON DAKİKA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme! Siber saldırı mı? Yazılım kaynaklı mı? 14:44
DÜNYADA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme!
19.07.2024Cuma
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu! 00:41
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu!
19.07.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA