Türkiye İstiklal'deki bombalı saldırıya ağlarken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "saksı" derdine düştü Murat Ongun ise güldü

Türkiye dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırı ile sarsıldı. PKK/PYD tarafından talimat verildiği öğrenilen saldırı nedeniyle 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, onlarca vatandaşımız ise yaralandı. Saldırının ardından incelemeler için trafiğe kapatılan cadde, bugün yeniden açıldı.

SAKSI DİBİ OTURMA ALANLARI SÖKÜLDÜ

Saldırıda kullanılan bombanın İstiklal Caddesi'nde bulunan oturma alanlarına konulması nedeniyle, cadde boyunca dizili olan oturma alanları Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından söküldü.

İMAMOĞLU SAKSILARIN DERDİNE DÜŞTÜ

Dün bombalı saldırının gerçekleştiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölge esnafı "Daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik" dedi. İmamoğlu ise bu tepkilere adeta dalga geçer gibi yanıt vererek saksı derdine düştü.

İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada saksıların sökülmesine tepki göstererek, "Kalkıp da saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ve bu türlü düşünceye sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir arada ortak akılla saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.





İmamoğlu'nun "Saksıları bir arada çalıştırmamız lazım" sözleri sonrası yanında bulunan Murat Ongun'un gülmemek için kendisini zor tuttuğu ve yüzünün görüntülenmemesi için arkasını döndüğü görüldü.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI UYARMIŞTI

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu'nu güvenlik açısından sıkıntı doğurabileceği gerekçesiyle uyardığı ortaya çıkarken, İmamoğlu'nun cevabı ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

'YORULDUĞUNDA BU BANKLARA OTURMASINI DİLİYORUM'

İmamoğlu, AK Partili Yıldız'a tepki göstererek, "Bir yıla yakındır buradaki süreç, Beyoğlu Belediyesi ile yazışılıyor. Yani yazışmalar yapılıyor. Değişim yapılacağı bilgisi veriliyor vs. Buna duyarsız kalındı. Üzerinden siyaset yapıldı. Bunun üzerine siyaset yapılması, buna bile siyaset yapılması yazık. İlçe Belediye Başkanı'mız, işine odaklandığında başarılı oluyor. İşine odaklandığında, bizimle diyaloğa geçtiğinde birçok sorunun çözüldüğünü gördük. İlçe Belediye Başkanımıza, başka ilçe belediye başkanları gibi yapmamasını, belediye başkanlığına odaklanmasını, hatta yorulduğunda bu banklara oturmasını diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.