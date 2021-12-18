Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Afrika ilişkileri 2005 yılından bu yana sürekli ivme kazanmıştır. Büyükelçiliklerimizin büyük katkısı vardır. Büyükelçi sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz.

"TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİNİ DAHA DA DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerin sayısı 10'dan 47'ye yükseldi. Bugünkü zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini daha da derinleştireceğiz.

Zirve kapsamında sağlık, eğitim ve tarım konularında ayrı oturumlar da gerçekleştirildi. Buna savunma sanayii de dahil.

Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesi için işbirliği içinde çalışacağız. Afrikalı mevkidaşlarımla ikili görüşmeler yaptım. Afrika ülkelerinin güvenlik konseyindeki temsilinin artması için destek verdiğimizi ilettim. Kalkınmadan eğitim ve sağlık alanında Afrika'yal sürdürme kararlığımızı sürdüreceğiz.

FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünü yasaklayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.







LİDERLER, ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, "Yatırımlar" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı ve kapalı oturumu gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.