'ASELSAN Katar'a satıldı' yalanı çürütüldü! SON DAKİKA ASELSAN iftiralara karşı dava açacak

Türk savunma sanayinin en önemli yapı taşı ASELSAN'ın, Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurarak, "ASELSAN QATAR" markasını tescil ettirdiği öğrenildi. Markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu'nun resmi Marka İlan Bülteni'nde yayınlanarak duyuruldu. Bu duyurunun ardından CHP'nin sözcüsü Cumhuriyet'in başını çektiği grup 'ASELSAN Katarlı oldu' iddiasını ortaya attı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Twitter hesabından konuya açıklık getirdi ve söz konusu iftiralara karşı dava açacaklarını duyurdu.

İşte Görgün'ün o paylaşımları:

1-Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır.

2-Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

3-Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar'daki şubemiz %100 ASELSAN'a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.

4-Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır.

DAHA ÖNCE DE PAKİSTAN VE UKRAYNA İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

ASELSAN'ın daha önce de Pakistan ve Ukrayna için marka tescili için başvuruda bulunduğu öğrenildi.



ASELSAN PAKİSTAN



ASELSAN QATAR



ASELSAN UKRAYNA

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN DA PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da Görgün'ün açıklamalarını paylaştı.

Altun'un paylaşımında şu ifadeler de yer aldı:

YÜZDE 100 ASELSAN'A AİT BAKIM, ONARIM VE MODERNİZASYON MERKEZLERİ

Şirketten de konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, globalleşen bir kuruluş olarak şirketin, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan, ASELSAN Qatar ve ASELSAN Katar MRO markalarının tescil başvurularını gerçekleştirdiği belirtildi.

ASELSAN'ın uluslararası faaliyetleri kapsamında bir dizi adım atıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katar ve Körfez Bölgesi'nde güvenilir bir savunma ve teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin artış göstermesi sebebiyle sürdürülebilir bir insan kaynağı oluşturmayı, artan operasyonel kapasiteyi yerinde desteklemeyi ve ileri teknoloji savunma çözümlerimizi sunmayı amaçladığımız Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezimiz ile satış sonrası destek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sadece Katar ve Körfez Bölgesi'nde sınırlı kalmayıp, Azerbaycan'da yerleşik olarak yaklaşık 20 yıldır faaliyette bulunan ASELSAN Bakü şirketimiz ile Azerbaycan'da satış sonrası destek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde benzer faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla Ukrayna'da aynı kapsamda bir Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezi hayata geçirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan ve ASELSAN Katar MRO merkezlerimiz, herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmamış olup, yüzde 100 ASELSAN AŞ iştirakleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu merkezlerde herhangi bir Ar-Ge faaliyeti ve ürün üretimi yapılmamakta olup, belirtilen şekilde satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirildiği, yerel müşteri ile daha yakın irtibat kurabilmek amacıyla yapılandırılmışlardır."

Açıklamada, ASELSAN'ın yurt içi ve dışı iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapısına dair tüm açıklamaların şeffaf bir şekilde ASELSAN AŞ web sitesinde her yıl yayınlanan Faaliyet Raporu'nda kamuya duyurulduğu ifade edildi.