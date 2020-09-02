Türk korkusu! Başkan Erdoğan hamleleriyle Akdeniz'de oyun kuranların gemilerini batırdı

02.09.2020 11:07

Türkiye, 3 tarafı denizlerle çevrili 'Mavi Vatan'dı. Hem enerji hem de güvenliği için gemileriyle mavi sulara açıldı. Karadeniz'de gaza ulaştı. Karanlık el çıldırdı! Merkel'i, Macron'u, Miçotakis'i piyon yaptı. Papa'yı öne attı! Ancak Başkan Erdoğan ve Türk aklı oyunu dağıttı...

Başkan Erdoğan, hamleleriyle Avrupa'nın aklını aldı. Akdeniz'de oyun kuranların gemilerini batırdı!







Türkiye, 3 tarafı denizlerle çevrili 'Mavi Vatan'dı. Hem enerji hem de güvenliği için gemileriyle mavi sulara açıldı.



Karadeniz'de gaza ulaştı. Karanlık el çıldırdı! Merkel'i, Macron'u, Miçotakis'i piyon yaptı. Papa'yı öne attı!







Ancak Başkan Erdoğan ve Türk aklı oyunu dağıttı...