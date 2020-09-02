ABD, Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu neden kaldırdı?

02.09.2020 11:27

Son dakika haberine göre, Doğu Akdeniz’de gerginliğin tırmandığı bir dönemde ABD cephesinden tepki çeken bir adım geldi. ABD Güney Kıbrıs’a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Karara Dışışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki geldi. Peki Güney Kıbrıs’a silah ambargosu neden yapılmıştı? ABD 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu neden kaldırdı? Ambargonun kaldırılması ne anlama geliyor? Karar Türkiye – ABD ilişkilerini nasıl etkiler? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığı bir dönemde ABD cephesinden tepki çeken bir adım geldi. ABD Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Karara Dışışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Peki Güney Kıbrıs'a silah ambargosu neden yapılmıştı? ABD 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu neden kaldırdı? Ambargonun kaldırılması ne anlama geliyor? Karar Türkiye – ABD ilişkilerini nasıl etkiler? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.





İşte Akgün'ün açıklamalarından satır başları;

SİLAH AMBARGOSU BOŞUNA KOYULMADI

Kıbrıs'ta Türklere yönelik yapılan kanlı olaylar hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Kanlı noeller ne zaman niçin yapıldı? Kimler yaptı? Hangi Türklerin çocukları eşleri banyolarda kaçtıkları son noktalarda kurşun yağmuruna tutuldular öldürüldüler. Boşuna Kıbrıs Harekatı yapılmadı. Boşuna ABD Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosu koymadı. Bu ambargoyu kaldıranlar adadaki istikrarsızlığa sadece katkıda bulunuyorlar.

ADA BARUT FIÇISI HALİNE DÖNECEK

Türkiye Cumhuriyeti de gerekeni yapmak için harekete geçecek. Artık Türkiye 1974'te zar zor harekatı gerçekleştiren ülkeden çok farklı bir ülke. Ne gerekiyorsa Türkiye'de yapacak. O zaman ne olacak? Ada istikrar ve barış adası yerine bir barut fıçısı haline dönecek.

BU KONULARDA TEKER TEKER MASAYA OTURULACAK

Dış politikada son derece kıvrak bir siyaset izlememiz dikkatli bir siyaset izlememiz gereken bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu konularda haklı olduğunu zaman ortaya çıkaracak. Kimse endişe etmesin bütün bu konularda teker teker masaya oturulacak zamanı geldiği zaman geçmişte olduğu gibi bugün de. Unutmayın ki ABD bırakın Kıbrıs Rum Kesimine hafif silahlar konusunda kaldırdığı ambargoyu bir dönem Türkiye'ye ambargo uyguladı. Türkiye o dönemde bile ayakta kalabildiyse artık bugünkü Türkiye haydi haydi ayakta kalabilecek güç ve kapasitededir.