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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024, 16:56 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024, 16:56

Turiste 2 Bardak Nar Suyu 1200 Türk Lirası!

Antalya Konyaaltı Sahili Beach Park'ta meyve suyu, dondurma satışı yapılan işletmenin, 2 bardak nar suyu için 1200 lira ücret talep ettiği turistler, yüksek fiyat gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Turistler 2 Bardak Nar Suyunun 1200 TL'ye satıldığının belgelendiği video sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler....

Antalya'da bir işletmeden aldığı 2 bardak nar suyu karşılığı bin 200 TL ödeyen turist, esnafı zabıtaya şikayet etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip dondurma satışı yapılan standı bulunduğu yerden kaldırdı. İşveren de, nar suyunu veren personelinin iş yeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Olay, yaklaşık 1,5 ay kadar önce Konyaaltı sahilinde yaşandı. Sahilde bulunan bir işletmeden 2 bardak nar suyu alan turist, karşılığında bin 200 TL istenince parayı verdi ve esnafı şikayet etti. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis geldi. Zabıta ekipleri işletme sahiplerinden parayı iade etmesini istedi. Para, işletme yöneticisi tarafından standdaki görevliden alınarak turiste iade edildi. Turist bin 200 TL'sini sayarak teslim alırken nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL'nin ödemesini yaptı. Yaşananlar üzerine işletme hakkında tutanak tutuldu, dondurma ve meyve suyu satışı yapılan stant bulunduğu yerden kaldırıldı.

Personelin ilişiği kesildi
Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.

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