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Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 18:16 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 18:16

Avcılarda feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

E-5 Karayolu Avcılar istikametinde bir tur servisi ile motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Turan Can Tustaş , sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, 15.00 sıralarında E-5 Karayolu Şükrübey mevki İstanbul istikametinde yaşandı. Olayda 22 AOM 409 plakalı tur otobüsü ile Turan Can Tustaş kontrolündeki 34 HZA 212 plakalı motosiklet kaza yaptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

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