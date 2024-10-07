196 sürücüye para cezası verildi

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:52

Şanlıurfa'da motosikletlere denetimler başladı. Denetimlerde 3 kişi hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem başlatılırken denetimlerin devam edeceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Trafik kazaları içinde motosikletlerin karıştığı kaza sayısı oldukça yüksektir. Ayrıca yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerinin kurallara daha az uydukları görülmektedir. Bundan sonraki dönemde kask takmayan bütün motosiklet sürücülerine de trafik para cezası uygulanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.