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196 sürücüye para cezası verildi
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196 sürücüye para cezası verildi

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 17:52

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 196 sürücüye para cezası uygulandı. Şanlıurfa’da motosiklet denetimleri sürüyor. Emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 932 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edilirken 99 kask takmayan, 22 ehliyetsiz, 15 dur ihtarına uymayan ve 60 kural ihlali yapan olmak üzere toplam 196 sürücüye para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da motosikletlere denetimler başladı. Denetimlerde 3 kişi hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem başlatılırken denetimlerin devam edeceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Trafik kazaları içinde motosikletlerin karıştığı kaza sayısı oldukça yüksektir. Ayrıca yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerinin kurallara daha az uydukları görülmektedir. Bundan sonraki dönemde kask takmayan bütün motosiklet sürücülerine de trafik para cezası uygulanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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