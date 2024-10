Otizmli genç kız 6 ayda 26 kilo verdi

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 18:21 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 18:21

3 yaşında Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan Çelik, 26 kilo verdi. Daha önceleri oldukça hareketli bir yapıya sahip olan ve ayağından ameliyat edildikten sonra hareketsizleşen Kübranur, sık ve aşırı yemek yiyerek 105 kiloya ulaştı. Son zamanlarda sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle fitness salonuna yazılan Çelik, beden eğitimi öğretmeni ve fitness antrenörü Emirhan Uka eşliğinde, haftanın 3-4 günü yoğun bir eğitim programına başladı. Başlarda antrenmanlarda zorluk çeken Kübranur, sıkı bir motivasyon ve azim göstererek 6 ay gibi kısa bir sürede 105 kilodan 79 kiloya indi. Kilo verdikten sonra sağlık durumu düzelen ve değerleri normale dönen Çelik, artık kendini oldukça iyi hissediyor.

"Hedefimiz 6-7 kilo daha vermek"

Uka, "İlk başladığımız antrenman programı, kardiyovasküler sistemi çalıştırıyor. Antrenmanın 20-25 dakikası interval antrenmanlar, sonrasında kardiyo çalışıp hafif ağırlıklarla bitiriyorduk, şu an profesyonel anlamda 1,5 saat antrenman yapıyor. Bunun yanında beslenme düzeni de çok iyi ve sağlıklı. Bu konuda aileyi de tebrik ediyoruz. Çünkü çok özverili ve bizimle ortak bir şekilde süreci yönettiler. Kübra 6 ay gibi bir sürede 26 kilo verdi. Hedefimiz 6-7 kilo daha vermek ve bunu stabil bir şekilde koruyabilmek" dedi.

"Şu an herhangi bir sağlık problemi yok"

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan kişilerde yeme bozuklukları yaşanabileceğini vurgulayan Uka, "Bu kişilerde düzensiz yemek yeme, günde 6-7 öğünlere çıkan bir yeme alışkanlığı oluyor. İlerleyen zamanlarda kalp damar hastalıkları, obezite ve obezite öncesi yaşanan problem ve sorunları açığa çıkabiliyor. Kübra buraya başladıktan sonra, 3 öğün düzenli beslenmeye başladı ve şu an herhangi bir sağlık problemi yok" diye konuştu.

Anne Çelik: "Kızım otizm hastası ve yemeyi çok seviyordu"

Kübranur Çelik'in annesi Halime Çelik, kızında yaşanan olumlu değişimleri anlatarak, "Kızım otizm hastası ve yemeyi çok seviyordu. Buraya gelmeye başlayalı 6 ay oldu ve Kübra 105 kilodan 79 kiloya düştü. Şimdilerde çok mutlu ve biz de sevinçliyiz" şeklinde konuştu. Kübra'nın küçük yaşlarda hiperaktif bir çocuk olduğu belirten Çelik, "Kübra sürekli zıplayan bir çocuktu. Bir ayağından ameliyat geçirince, o hareketliliği gitti. Birdenbire çok fazla kilo aldı. Hastaneye götürdüğümde, insüline karşı direnci olduğunu ve bağırsaklarında genişleme olduğunu söylediler. Kalp nabzı çok hızlı atıyordu. Şimdi çok sağlıklı ve değerleri gayet güzel" dedi.