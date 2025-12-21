PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Tüp yüklü motosikletle tehlikeli hareketler kamerada
Tüp yüklü motosikletle tehlikeli hareketler kamerada
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 20:32
Abone Ol
Yazı Boyutu
Elazığ'da sepetli motosiklette mutfak tüpü taşıyan sürücünün tekeri kaldırarak trafikte seyretmesi kameralara yansıdı.
Bunlar da Var
00:26
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
20.12.2025
Cumartesi
01:43
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
20.12.2025
Cumartesi
04:07
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
20.12.2025
Cumartesi
04:18
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
20.12.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN