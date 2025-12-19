Üsküdar'da D-100'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kaza, saat 00.15 sıralarında Üsküdar D-100 Karayolu Acıbadem mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.

Dönüş Yapmak İsteyen Araca Arkadan Çarptılar

İddiaya göre, yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen 6 araç, yavaşlayan otomobile çarptı. Kazaya toplam 7 araç karıştı.

Yaralanan Olmadı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, D-100 Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, yolda seyir halinde olan başka bir sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan gelen araçların çarptığı anlar yer aldı.