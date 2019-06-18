Mursi için canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Muhammed Mursi'nin "bugün tarihe en geniş kapılardan geçerek girdiğini" belirterek ölümünün kararlı iradesini ve düşmanlarının onursuzluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Merzuki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mursi'ye karşı gerçekleştirilen darbe karşıtlarının toplandığı Rabia Meydanı'na atıfta bulunarak, "Eğer ki şehit cumhurbaşkanını öldürenler mutlak adaletin huzuruna çıkacakları konusunda şüphe ediyorlarsa bilsinler ki onların randevusu Rabia'da tescillendi." ifadelerini kullandı.

Merzuki ayrıca Mursi'nin vefatına ilişkin katıldığı El-Cezire televizyonunda, "Bunca yıldır yaşadığı acıları düşündükçe elimizden gelenin fazlasını yapamadığımız için üzgünüz. Allah onu ve bizleri affetsin." sözlerini sarfederken göz yaşlarını tutamadı.