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Mursi için canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, Ürdün, Kuveyt, Libya, Tunus, Fas, Cezayir ve Filistin'de taziye mesajları yayınlandı. Tunus eski başkanı Munsif Merzuk, El Cezire televizyonunda katıldığı canlı yayında duygusal anlar yaşandı. Tunus eski devlet başkanı konuşma sırasında Mursi için "Rabbim seni mücadelenin sonunda yanına kabul etti. Senden özür diliyoruz. Senin için daha fazla bir şey yapamadık. Ben senin uzun yıllar boyunca uğradığın işkence ve acıyı hayal edebiliyorum. Affet..." sözlerinin ardından daha fazla dayanamadı ve gözyaşlarına boğuldu. O anlar kameralara anbean böyle yansıdı.

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Muhammed Mursi'nin "bugün tarihe en geniş kapılardan geçerek girdiğini" belirterek ölümünün kararlı iradesini ve düşmanlarının onursuzluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Merzuki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Mursi'ye karşı gerçekleştirilen darbe karşıtlarının toplandığı Rabia Meydanı'na atıfta bulunarak, "Eğer ki şehit cumhurbaşkanını öldürenler mutlak adaletin huzuruna çıkacakları konusunda şüphe ediyorlarsa bilsinler ki onların randevusu Rabia'da tescillendi." ifadelerini kullandı.

Merzuki ayrıca Mursi'nin vefatına ilişkin katıldığı El-Cezire televizyonunda, "Bunca yıldır yaşadığı acıları düşündükçe elimizden gelenin fazlasını yapamadığımız için üzgünüz. Allah onu ve bizleri affetsin." sözlerini sarfederken göz yaşlarını tutamadı.

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