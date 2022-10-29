Kahraman Türk askerine PKK'ya karşı 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya ait geçmiş yıllardaki skandallar bir bir ortaya çıkıyor. Takvim.com.tr, önceki gün Fincancı'nın adli tıpta teröristleri koruduğunu belgelerle ortaya çıkarmıştı. Dün ise Şebnem Korur Fincancı'nın 2014 yılında yaptığı bir konuşmada sözde Ermeni soykırımını savunduğu ifşa olmuştu. Ortaya son çıkan olay ise taşları yerine oturtan ve 'yuh artık' dedirten bir gelişme. Şebnem Korur Fincancı'nın, FETÖ'cü alçakların 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ABD Büyükelçiliği'ni ziyaret ettiği ortaya çıktı.