Trump’tan Erdoğan’a övgü: “Erdoğan benim dostum, Putin de ona saygı duyuyor”

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırdı. "Erdoğan benim dostum, zor insanlarla iyi anlaşıyorum" diyen Trump, NATO krizlerinde de Erdoğan'la sık sık görüştüğünü söyledi.

Trump'tan "Erdoğan" sorusuna dikkat çeken yanıt

Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump'a, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olabilir mi?" sorusu yöneltildi.

Trump, "Evet, Erdoğan bunu yapabilir. Rusya tarafından saygı duyulan biri. Ukrayna konusunda hüküm veremem ama Putin ona saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan benim dostum"

Sözlerine devam eden Trump, "Erdoğan benim de dostum. Zor insanlarla iyi anlaşıyorum, zayıf olanlarla değil" dedi.

"NATO Erdoğan'la ilgili sorunlarda beni arıyor"

Trump ayrıca, "NATO'nun Erdoğan'la bir sorunu olduğunda genelde beni arıyorlar. Onunla konuşmam isteniyor ve her defasında sorunu anında çözüyorum" sözleriyle, Erdoğan'la olan yakın diplomatik ilişkisine dikkat çekti.