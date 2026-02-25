PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan grup toplantısında izletti: 28 Şubat heveslisi 168'liyi rahatsız eden yeni Türkiye

Başkan Erdoğan grup toplantısında izletti: 28 Şubat heveslisi 168'liyi rahatsız eden yeni Türkiye

AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat 'postmodern' darbesi döneminde yapılanları anlatan bir video gösterildi. Seçilmiş hükümetin vesayet gölgesinde bırakıldığı ve irtica bahanesiyle başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının elinden alındığı 28 Şubat süreci, vesayetçilerin postallı zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur ve ağır bir ekonomik fatura bıraktı. Başkan Erdoğan, "Şimdi isterseniz kendini halktan üstün gören, kendini seçkin, imtiyazlı, bu devletin yegane sahibi olarak gören 28 Şubat heveslisi bu güruhu neyin rahatsız ettiğini şöyle bir hatırlayalım" diyerek videonun hafızalardan silinmeyecek o günleri ve Türkiye'nin geldiği yeri de gösterdiğini ifade etti.

Bunlar da Var

Balıkesir'de F-16'nın düşme anı kamerada
Balıkesir'de F-16'nın düşme anı kamerada
Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun naaşına ulaşıldı
Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun naaşına ulaşıldı
Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu
Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu
İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu
İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle