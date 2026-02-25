Başkan Erdoğan grup toplantısında izletti: 28 Şubat heveslisi 168'liyi rahatsız eden yeni Türkiye
AK Parti grup toplantısında Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat 'postmodern' darbesi döneminde yapılanları anlatan bir video gösterildi. Seçilmiş hükümetin vesayet gölgesinde bırakıldığı ve irtica bahanesiyle başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının elinden alındığı 28 Şubat süreci, vesayetçilerin postallı zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur ve ağır bir ekonomik fatura bıraktı. Başkan Erdoğan, "Şimdi isterseniz kendini halktan üstün gören, kendini seçkin, imtiyazlı, bu devletin yegane sahibi olarak gören 28 Şubat heveslisi bu güruhu neyin rahatsız ettiğini şöyle bir hatırlayalım" diyerek videonun hafızalardan silinmeyecek o günleri ve Türkiye'nin geldiği yeri de gösterdiğini ifade etti.