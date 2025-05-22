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Trafikte dehşet anları: Beyzbol sopasıyla kavga kamerada
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Trafikte dehşet anları: Beyzbol sopasıyla kavga kamerada

Giriş Tarihi: 22.05.2025 23:03:01

Ankara'da trafikte yol verme tartışması büyüdü. Sürücülerden biri bagajdan çıkardığı beyzbol sopasıyla diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar kameraya yansıdı, sopalı sürücü gözaltına alındı.

Ankara'nın Mevlana Bulvarı'nda trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, beyzbol sopalı saldırıya dönüştü. Otomobilinden inerek bagajdan sopa çıkaran sürücü, diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 5 Mayıs günü saat 08.58 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 06 YS 136 plakalı otomobili kullanan H.Y.S., trafikte bir başka sürücü ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. İki sürücü, seyir halindeyken el-kol hareketleriyle birbirine tepki gösterdi.

Ardından H.Y.S., otomobilini durdurarak bagajdan beyzbol sopasını çıkardı ve tartıştığı diğer sürücünün aracına doğru yürüdü. Sözlü sataşmaların yaşandığı olayda fiziksel temas gerçekleşmeden H.Y.S., yeniden aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, tartıştığı sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden kimliği belirlenen H.Y.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, H.Y.S.'ye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandığını, ayrıca ehliyetine el konulduğunu bildirdi. Uygulanan cezalar arasında muayenesiz araç kullanmak, güvenli şerit değiştirmeme ve ani yavaşlayarak trafiği tehlikeye sokma gibi maddeler yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, vatandaşlar benzer olayların yaşanmaması için trafikte daha dikkatli ve sabırlı olunması çağrısında bulundu.

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