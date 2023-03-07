Haberler Haber Videoları Trabzon'da ölümlü kaza! Karadeniz sahil yolu trafik kazası! Yolu kaçırdı ölüme sebep oldu: 1 ölü 4 yaralı

Trabzon'da ölümlü kaza! Karadeniz sahil yolu trafik kazası! Yolu kaçırdı ölüme sebep oldu: 1 ölü 4 yaralı

Trabzon'da ölümlü kaza! Karadeniz sahil yolu trafik kazası! Yolu kaçırdı ölüme sebep oldu: 1 ölü 4 yaralı
07.03.2023 16:44

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:27
''İstanbul'da 1,5 milyon...
Haber 01:23
Aday açıklandı! Meral...
Haber 01:52
''Gizli Ortak'' HDP'den...
Haber 01:42
6'Iı masanın adayı...
Haber 03:05
Başkan Erdoğan'dan...
Haber 05:54
6'lı masada krize...
Haber 00:20
İYİ Parti duyurdu: Meral...
Haber 01:10
İskenderun'da alarm: Deniz...
Haber 02:47
Kartal'da freni boşalan kamyon...
Haber 01:44
THY'nin Tek Yürek isimli...
Haber 03:00
Feci kaza! Kendi aracının...
Haber 01:30
Başkan Erdoğan sözleri...

Trabzon’da, yolu kaçırdığı için emniyet şeridinden sürücüsünün geri geri geldiği otomobile cip çarptı. Korkunç kazada Şaban Karakullukçu yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Haber Videoları

Korkunç kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarkapı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Erkan Öztürk yönetimindeki 61 ABD 982 plakalı cip, iddiaya göre tali yolu kaçırdığı için emniyet şeridinde geri geri gelen Birol T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, ters döndü. Kazada, otomobildeki Şaban Karakullukçu yaşamını yitirdi, Birol T ve Nusret T. ile cip sürücüsü Erkan Öztürk yaralandı.



POLİS KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA