Çiftlik Bank davasının 'Tosuncuk' lakaplı sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan abisi Fatih Aydın, Türkiye'ye getirildi. Fatih Aydın, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçaktan indiğinde üzerinde siyah bir tişört olan Fatih Aydın sonra Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına kadrajına yansıdı. Fenerbahçe formalı sosyal medyada tepki çekti. Peki; Fatih Aydın Fenerbahçe formasını bilinçli mi giydi yoksa giydirildi mi? Akıllarda soru işareti bırakan bu soruyu A Haber Sunucusu Salih Nayman canlı yayında yaşanan gelişmeleri adım adım takip eden A Haber Muhabiri Esra Keskin'e yöneltti. İşte o anlar...