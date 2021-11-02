Haberler Haber Videoları Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın'ın iadesinde tepki çeken Fenerbahçe detayı! Fenerbahçe formasını bilinçli mi giydi yoksa giydirildi mi?

Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın'ın iadesinde tepki çeken Fenerbahçe detayı! Fenerbahçe formasını bilinçli mi giydi yoksa giydirildi mi?

Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın'ın iadesinde tepki çeken Fenerbahçe detayı! Fenerbahçe formasını bilinçli mi giydi yoksa giydirildi mi?
02.11.2021 21:01
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Çiftlik Bank davasının 'Tosuncuk' lakaplı sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan abisi Fatih Aydın, Türkiye'ye getirildi. Fatih Aydın, İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçaktan indiğinde üzerinde siyah bir tişört olan Fatih Aydın sonra Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına kadrajına yansıdı. Fenerbahçe formalı sosyal medyada tepki çekti. Peki; Fatih Aydın Fenerbahçe formasını bilinçli mi giydi yoksa giydirildi mi? Akıllarda soru işareti bırakan bu soruyu A Haber Sunucusu Salih Nayman canlı yayında yaşanan gelişmeleri adım adım takip eden A Haber Muhabiri Esra Keskin'e yöneltti. İşte o anlar...

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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın gözaltına alındığı sırada Fenerbahçe forması giydiği fotoğraf dikkat çekti. Aydın'ın neden üstünde Fenerbahçe forması ile geldiği merak konusu oldu. Taraftarlar formalı fotoğrafa sosyal medyada tepki gösterdi.

HAVALİMANI ÇIKIŞINDA SİYAH TİŞÖRT
Fatih Aydın'ın ilk görüntülerinde üstünde bulunan Çubuklu Fenerbahçe forması, havalimanı çıkışında kapatıldı. Aydın'ın giydiği formanın üstüne siyah bir tişört giydirildiği görüldü.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

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