'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın gözaltına alındığı sırada Fenerbahçe forması giydiği fotoğraf dikkat çekti. Aydın'ın neden üstünde Fenerbahçe forması ile geldiği merak konusu oldu. Taraftarlar formalı fotoğrafa sosyal medyada tepki gösterdi.

HAVALİMANI ÇIKIŞINDA SİYAH TİŞÖRT

Fatih Aydın'ın ilk görüntülerinde üstünde bulunan Çubuklu Fenerbahçe forması, havalimanı çıkışında kapatıldı. Aydın'ın giydiği formanın üstüne siyah bir tişört giydirildiği görüldü.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık kanununa aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.