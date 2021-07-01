TOSUNCUK SON DAKİKA! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son dakika haberleri... Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

Tosuncuk olarak bilinen Çiftlik Bank'ın kurucusu ve binlerce insanı dolandıran Mehmet Aydın, dün akşam ortaya çıkmasının ardandan bu sabah bir son dakika gelişmesi yaşandı.

BREZİLYA'DA TESLİM OLDU

Yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

"Çiftlik Bank" olarak bilinen sanal oyun üzerinden kurduğu sistemle binlerce insanı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın uzun bir aradan sonra dün ortaya çıkmıştı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın konuştu

Aydın, avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda "Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Sözcü'ye göderdiği videoda kendini tanıtan Aydın, "Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı" iddiasında bulunmuştu.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

BİNLERCE İNSANI NASIL DOLANDIRDI?

Sosyal medya oyunu FarmVille'den esinlenen ÇiftlikBank'ta, oyuncular dijital ödeme sistemlerini kullanıp farklı altın değerlerine sahip çeşitli çiftlik hayvanları satın alıyordu. Yatırımcılar, yem ve depo masrafı da yapıyordu. Oyunda satın alınan hayvanların ve yapılan üretimin ise Türkiye'nin farklı yerlerinde açılan çiftlikler, et ve süt üretimi yapan tesislerde hayata geçirileceği vaat ediliyordu.

Sisteme ilk girenlere yüzde 100'e yakın kar dağıtıldı. Bunu gören çok sayıda yatırımcı da akın etti. Ancak bir süre sonra Mehmet Aydın ve ortakları, dolandırdıkları paralarla sırra kadem bastı. Dava dosyasına göre sisteme 132 bin 222 kişi katılarak 'yatırım' yaptı. Sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden soruşturmaların başladığı 2018'in Mart ayına kadar toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplandı.

Katılımcılara bu süreçte 687 milyon 838 bin lira geri ödeme yapıldı. 128 milyon lira ise şirkete sermaye olarak aktarıldı. Sistem katılımcılara bu süreçte 2 milyar 971 bin lira ödeme yapılmasını öngörüyordu.

ÇALINTI PARAYLA LÜKS HAYAT

Kimi zaman eski eşi Sıla Aydın'la yatlarda, kimi zaman pahalı otomobillerde görüntülenen 'Tosun' dolandırdığı paralarla süper lüks bir hayat yaşıyor.