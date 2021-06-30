Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın konuştu: Teslim olacağım |Video

Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Interpoll tarafından da kırmızı bültenle aranan Aydın, avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda "Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullandı.

''Çiftlik Bank" olarak bilinen sanal oyun üzerinden kurduğu sistemle binlerce insanı dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Aydın, avukatları aracılığıyla paylaştığı videoda "Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Sözcü'ye göderdiği videoda kendini tanıtan Aydın, "Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı" iddiasında bulundu.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın açıklamaları şu şekilde;

Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.