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‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın uçaktan iniş görüntüleri

‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın uçaktan iniş görüntüleri
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Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi.

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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Uruguay'da gözaltına alınarak tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Türk adli makamlarına teslim edilmesini istemişti. Bu kapsamda yapılan görüşmeler sonrası Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen Fatih Aydın, akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Çiftlik Bank'ın iki numaralı ismi olarak anılan Fatih Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden havalanmasının ardından saat 18.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştı.


İnişin akabinde park pozisyonuna ulaşmasının ardından uçağa gelen polis ekipleri, Fatih Aydın'ı teslim alarak uçak altındaki araca bindirdikten sonra gerekli işlemler için İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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