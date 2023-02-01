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Tokat'ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
01.02.2023 08:58

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Tokat - Sivas yolu, Kızıliniş mevkiinde yolun karlı olmasından ötürü kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde öldü. Cansız beden, kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

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Son dakika haberi... Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI
Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.

Kazada, Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki Tokat Yıldızı firmasına ait 60 AAV 832 plakalı yolcu otobüsü, Tokat'a 10 kilometre kala yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert Balcı adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde öldü. Cansız beden, kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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