Tokat'ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Son dakika haberi... Tokat - Sivas yolu, Kızıliniş mevkiinde yolun karlı olmasından ötürü kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Otobüsün altında kalan muavin olay yerinde öldü. Cansız beden, kurtarma ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.