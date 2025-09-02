PODCAST CANLI YAYIN

Tokat’ta feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü vefat etti!

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde M.K. yönetimindeki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Muhammet Kılınç olay yerinde vefat etti. Araçtaki 2 kişi ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Tokat'tan Konya'ya gitmekte olan M.K. İdaresindeki 42 DNU 27 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Muhammet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan iki kişi ise hafif şekilde yaralanarak Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

