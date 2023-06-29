Oceangate isimli şirket tarafından Titanic'e düzenlenen yolculuk geçtiğimiz hafta bir felaketle sonuçlandı. Titan isimli denizaltıyla dibe dalan ekipten kısa bir sonra haber alınamadı, gönderilen sinyallere yanıt gelmedi.

SİNYALİ UÇAK YAKALADI

Derinliğin 4 kilometre olduğu bölgede zamana karşı yarış başladı. Tam umutlar tükenmek üzereydi ki Kanada'ya ait bir arama kurtarma uçağı okyanustan gelen bir sinyali yakaladı. Çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte bölgeye Fransa'dan Victor 6000 isimli özel kurtarma robotu getirildi. Yolcuların içeride havasızlıktan öldüğü tahmin edilirken, söz konusu robot gerçeğin başka olduğunu ortaya çıkardı.

KALINTILAR ÇIKARTILDI

Titan denizaltının enkazını bulan robot, yolcuların basınç nedeniyle parçalanan denizaltıda öldüğünü belirledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 'kaşiflerin' saliseler içinde öldüğü ve hiçbir şey hissetmediğine vurgu yapıldı.

ABD Sahil Güvenliği, Titan denizaltısının enkaz alanından çıkarılan parçalarında "varsayılan insan kalıntıları" olarak tanımlanan kalıntılar bulunduğunu ve bunların resmi bir analizinin yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, kalıntıların Kanada'nın St. John's kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden "dikkatli bir şekilde kurtarıldığı" belirtildi.

Titan'ın batması ile ilgili soruşturmayı yürüten Jason Neubauer, "Kanıtlar, birkaç uluslararası yargı alanından müfettişlere bu trajedinin nedenine ilişkin kritik içgörüler sağlayacaktır. Titan'ın feci kaybına yol açan faktörleri anlamak ve benzer bir trajedinin tekrar yaşanmamasını sağlamaya yardımcı olmak için yapılması gereken önemli miktarda iş var." açıklamasını yaptı.

Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.

Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.

İÇİNDE KİMLER VARDI?

111 yıl önce batan Titanik enkazını ziyaret etmek için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Shahzada Dawood ve oğlu ve Oceangate şirketinden 2 kişi denizaltıda bulunuyordu.

KAHREDEN DETAY

Titan'da can veren 19 yaşındaki Süleyman Davut'un yolculuktan korktuğu, bu maceraya yalnızca Babalar Günü dolayısıyla babası Şehzade Davut'u mutlu etmek amacıyla katıldığı ortaya çıktı.

Süleyman'ın halası, yeğeninin dalışa katılmak istemediğini ancak babası önemsediği için keşif gezisine çıkmayı kabul ettiğini söyledi.