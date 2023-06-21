TikTok soruşturması kapsamında dönen kirli oyunlar günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

İstanbul merkezli 37 ilde TikTok operasyonu düzenlendi. 215 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda aralarında ünlü TikTok fenomenlerinin de bulunduğu 151 kişi gözaltına alındı.

Ölümle tehdit, psikolojik şiddet, uyuşturucu madde ticareti, kadın ticareti ve darp başta olmak üzere çok sayıda suça karışan bazı sosyal medya fenomenlerinin tehdit suçlarına karıştıkları ve birlikte oldukları kadınları tehdit ettikleri ve darp ettikleri iddia edildi.

Bay Hünkar kullanıcı adlı TikTok fenomeni, 7 Ocak 2023 tarihinde 1 saat içinde bir canlı yayıncının alabileceği en yüksek Tiktok jetonunu alarak 12.3 milyon jeton ile Türkiye birincisi olmuştu.

İddialara göre sosyal medya fenomeni Ahmet İ. (Bay Hünkar) ile sevgili olan ve birlikte olan mağdur Çağla Ç., bir süre sonra Ahmet İ.'ye hamile olduğunu ve çocuk beklediğini söyledi. Sosyal medya fenomeni Ahmet İ.'nin kendisini çocuğu aldırması yönünde tehdit ettiğini, darp edildiğini ve kapısına adam gönderilerek psikolojik şiddet uyguladığını ve silahla tehdit edildiğini söyledi.

"ÇOCUĞU ALDIRMAZSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Bazı mağdurlar ve tanıklar da ifadelerinde Ahmet İ.'nin silah zoruyla Çağla Ç.'yi tehdit ettiğini ve para vererek çocuğu aldırmasını sağladıklarını doğruladı.İstanbul Emniyeti'ne ifade veren E.D. ifadesinde "İkisinin arasında yaşananları biliyorum. "Çocuğu aldırmazsan seni öldürürüm" diyerek Çağla'yı tehdit ediyordu."Çağla da çocuğu aldırmak zorunda kaldı. Hatta öncesinde çocuk düşsün diye zorla ilaç da içirmişti" dedi.

EVİNDEN SİLAH DA ÇIKTI

Tehditle ve kendisine para vererek zorla çocuğu aldırdığını söyleyen Çağla Ç.'nin haykırışlarının yansıdığı TikTok paylaşımı da İstanbul Emniyeti'nin dosyasına delil olarak eklendi.Düzenlenen operasyon kapsamında Konya'da havalimanına giderken gözaltına alınan Ahmet İ.'nin evinden bir adet ruhsatsız tabanca ve başkalarına ait çok sayıda banka kartı çıktığı ifade edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Ahmet İ. ve bazı arkadaşları ise kendisinden para koparılmak istendiğini savundu, para alındığını ifade etti ve iddiaları reddetti.

UYUŞTURUCU HAPLAR VE METAMFETAMİN BULUNDU

Soruşturma kapsmaında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kenan K.'nın baskın düzenlenen ikamet adresinde uyuşturucu haplar ve Metamfetamin maddesi bulunduğu bilgisine ulaşıldı.