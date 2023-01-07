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Ticari takside can pazarı! Aydınlatma direğine çarparak takla atan taksinin tavanı koptu! 3'ü ağır 4 yaralı

Ticari takside can pazarı! Aydınlatma direğine çarparak takla atan taksinin tavanı koptu! 3'ü ağır 4 yaralı
07.01.2023 07:47

OTOMATİK OYNAT

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Kadıköy'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce aydınlatma direğine çarptı ardından da takla atarak savruldu. Kazada takside bulunan 3 yolcu ağır yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Kaza saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Kartal istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Talip Aksoy'un kullandığı 34 THK 61 plakalı taksi 3 yolcusuyla seyir halindeyken başka bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi takla atarak yan yattı.

Araçta bulunan 3 yolcu ve şoför takside sıkıştı.

YARALILAR KURTARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Taksi'de sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, takside yolcu olarak bulunan 3 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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