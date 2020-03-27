THY New York uçuşlarını durdurdu! Dış hatta yalnızca 5 noktaya uçacak 27.03.2020 15:02

Türk Hava Yolları (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde bir bölgeye daha uçuşları durdurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından New York hattının iptal edildiğini açıkladı. Böylece THY, 27 Mart saat 23.59’dan itibaren Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerini 17 Nisan’a kadar durdurmuş olacak.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını kaynaklı uçuş iptallerine ilişkin son güncellemeleri bildirdi.

New York hattının iptal edildiğini belirten Ekşi, 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan'a kadar sadece sınırlı dış hatta seferlerin devam edeceğini, bu hatlar için güncel durumun THY'nin internet sitesinden takip edilebileceğini ifade etti.

Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu şekilde:

"Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.

Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir. "

5 ŞEHİR DIŞINDAKİ TÜM DIŞ HAT SEFERLERİ 17 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

THY'nin internet sayfasında yer alan duyuruda ise Kovid-19 küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirilen uçuşlarda değişiklikler meydana geldiği belirtildi.

Duyuruda, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır." ifadesi kullanıldı. Duyuruda, iptal edilen seferlerle ilgili yapılabilecek işlemlere ilişkin bilginin internet sitesinin online işlemler ve iade talepleri sayfasından takip edilebileceği kaydedildi.