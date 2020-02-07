Haberler Video Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Hayatı ucuzlatacağız dediler yüzde 35 zam yaptılar
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Hayatı ucuzlatacağız dediler yüzde 35 zam yaptılar

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Hayatı ucuzlatacağız dediler yüzde 35 zam yaptılar

07.02.2020 18:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerinde bulunan "Hayatı, ulaşımı ucuzlatacağız" sözünü hatırlatıp İstanbul'da ulaşıma nasıl zam yapıldığını anlattı. Göksu, "Hayatı ucuzlatacağız dediler, İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam yaptılar" mesajıyla tepkisini gösterdi.


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