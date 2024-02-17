Teröre 'Bozdoğan' darbesi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu detayları paylaştı:

1️⃣6️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 1️⃣2️⃣0️⃣ şüphelisi yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/nvpUro44JX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2024

1️⃣6️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 1️⃣2️⃣0️⃣ şüphelisi yakalandı❗

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında;

📌Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren,

📌İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen,

📌Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 1️⃣2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu;

📌Ruhsatsız tabancalara ve

📌Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷