Teröre 'Bozdoğan' darbesi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 120 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu detayları paylaştı:
1️⃣6️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 1️⃣2️⃣0️⃣ şüphelisi yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 17, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/nvpUro44JX
1️⃣6️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında 1️⃣2️⃣0️⃣ şüphelisi yakalandı❗
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlenen "BOZDOĞAN-2" operasyonlarında;
📌Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren,
📌İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen,
📌Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 1️⃣2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu;
📌Ruhsatsız tabancalara ve
📌Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷