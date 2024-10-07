Tekirdağ'da parkta cinayet! Efecan Fandos bıçaklanarak öldürüldü

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 16:59 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 16:59

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Efecan Fandos hayatını kaybetti. Cinayete karıştıkları belirlenen 21 yaşındaki O.I. ve 20 yaşındaki N.C.A., tutuklandı.





PARKTAKİ KAVGA CİNAYETE DÖNÜŞTÜ!

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 100'üncü Yıl Mahallesi Barış Manço Parkı'nda meydana geldi.

Efecan Fandos ile O.I. ve N.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında iki şüpheli üzerlerinde taşıdıkları bıçakla Efecan Fandos'u bıçakladı.





TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücuduna iki bıçak darbesi alan Fandos, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efecan Fandos, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.





KAÇAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis, kaçan O.I. ve N.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.I. ve N.C., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.