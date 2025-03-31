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Tekirdağ’da deniz bisikletiyle tur atan 4 kişi göle düştü
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Tekirdağ'da deniz bisikletiyle tur atan 4 kişi göle düştü

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 22:29 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 22:29

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü Mesire Alanı'nda 4 kişi, bindikleri deniz bisikletinin ters dönmesi sonucu göle düştü. Bir vatandaş tarafından kurtarılan kişilere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. 30 Mart Pazar günü bayram tatilini piknik yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'na akın etti. Kazak Gölü'nde deniz bisikletiyle tur atmak isteyen N.Ü., G.Ü, A.Ü. ve Z.T. isimli vatandaşlar, bisikletin ters dönmesi sonucu suya düştü. Göle düşen 4 vatandaş, bir başka deniz bisikletindeki kişinin yardımı ile kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, göle düşen vatandaşlara ambulansta müdahale etti. Göle düşen vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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