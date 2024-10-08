Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebek hayata tutunamadı. Sıla bebeğin naaşı cenazeye gelen kadınlar tarafından 'Sıla bizim kızımız' pankartları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. 2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber! Şiddet ve cinsel istismara uğrayan Sıla Yeniçeri hayatını kaybetti! | Tekirdağ son dakika haberleri Sıla bebek cenaze töreni: Tabut küçük, acı büyük! Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı! Mezar başına dedesinin soyadı yazıldı