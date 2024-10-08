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Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek ''Sıla bizim kızımız'' pankartlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!
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Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek ''Sıla bizim kızımız'' pankartlarıyla son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 16:27

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayıp darbedilen 2 yaşındaki Sıla bebek hayata tutunamadı. Sıla bebeğin naaşı cenazeye gelen kadınlar tarafından 'Sıla bizim kızımız' pankartları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.

2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber! Şiddet ve cinsel istismara uğrayan Sıla Yeniçeri hayatını kaybetti! | Tekirdağ son dakika haberleri
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Sıla bebek cenaze töreni: Tabut küçük, acı büyük!
Tekirdağda cinsel istismara uğrayan Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı! Mezar başına dedesinin soyadı yazıldı
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı! Mezar başına dedesinin soyadı yazıldı

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