Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınırken 5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınırken 5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı.
Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle makilik yangını çıktı.
İhbarla, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Şarköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.
5 HEKTAR ALAN YANDI
Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.