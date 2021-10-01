TBMM'nin yasama yılı açılış programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine hitap etti

Son dakika haberi! TBMM, 2.5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başladı. TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün özel gündemle toplandı. Başkan Erdoğan TBMM'nin yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anaya çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, "Yeni Anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." dedi. Yıl sonu enflasyonu hedefini de açıklayan Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili olarak da ''Rekabeti bozan piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz'' şeklinde konuştu.