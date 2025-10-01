PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 10:54
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek. Açılış töreni, saat 14.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e hitabıyla resmen başlayacak.
Bunlar da Var
00:17
Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!
30.09.2025
Salı
01:29
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
30.09.2025
Salı
04:38
Büyükçekmece’de zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
30.09.2025
Salı
02:43
Trabzon’da balıkçıların ağına insansız deniz aracı takıldı! İşte o görüntüler!
30.09.2025
Salı
CANLI YAYIN