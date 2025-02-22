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Tavşanlı’da korkutan yangın
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Tavşanlı’da korkutan yangın

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 23:42 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 23:42

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin malzeme deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuruçay Beldesi’nde Yusuf K.’ya ait evin malzeme deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden belde sakinlerinin ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yandaki eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu malzeme deposunda büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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