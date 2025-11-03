PODCAST CANLI YAYIN
Tartıştığı şoföre levyeyle saldırdı “Beni araştır” dedi

Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüyle tartışan bir sürücü levyeyle saldırarak küfürler savurdu. Saldırganın “Beni araştır” diyerek tehditler ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİKTE ÖFKE PATLAMASI
Olay, Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte henüz bilinmeyen bir nedenle çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı.

LEVYEYLE SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, elindeki levyeyle şoföre saldırdı. Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırgan, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında "Beni araştır" diyerek bağırdı.

O ANLAR KAMERADA
Saldırı anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganın levyeyle çöp kamyonu şoförüne vurduğu ve hakaretler ettiği anlar yer aldı.
Polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

