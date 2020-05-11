Tarıma 1,2 milyar liralık yeni destek! Bakan Pakdemirli duyurdu: IPARD-II programı 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı

11.05.2020 11:50

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II 9. başvuru çağrısı için ilana çıkıldığını duyurdu. Program kapsamında toplam 1,2 milyar liralık (158 milyon avro) destek sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Avrupa Birliği tarafından da desteklenen IPARD-II programı kapsamında 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldı. Program kapsamında toplam hibe desteği 1,2 TL olurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları

Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktık.

IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında, rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Bu çağrı kapsamında Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek.

Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin destek bütçesi 104 milyon Avro, yani 790 milyondur. Bu kapsamda, yatırım tutarı 5.000 ila 500.000 Avro arasındaki projelere %50-70 oranında hibe desteği sağlanacak.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri için ise 54 milyon Avro 410 milyon Liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de, yatırım tutarı 5.000 ila 500.000 Avro arasındaki projelere % 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak.

Toplamda 1.2 Milyar TL hibe desteği bütçesi ayrılan IPARD-II 9. Başvuru Çağrı İlanına ilişkin ayrıntılı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Hepinize sağlıklı ve bereketli günler diliyorum.