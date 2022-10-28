Haberler Haber Videoları Tarihi gün! Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı programında yeni hedefleri açıklayacak!

Tarihi gün! Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı programında yeni hedefleri açıklayacak!

Tarihi gün! Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı programında yeni hedefleri açıklayacak!
28.10.2022 09:18

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:42
PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu
Haber 01:48
Başkan Erdoğan'dan Nazmi...
Haber 00:59
Türk Tabipleri Birliği Başkanı...
Haber 02:01
Fincancı Sulh Ceza'ya sevk...
Haber 01:05
CHP'li Özel'in Fincancı'nın...
Haber 01:13
''TTB ile ilgili hazırlık...
Haber 01:43
Paraya ismini yazarak taciz...
Haber 01:32
Madde bağımlısı çift ortalığı...
Haber 01:52
Bankadan 2.5 milyon lira çaldı...
Haber 02:47
Peş peşe gelen kazalar sonrası...
Haber 01:04
FETÖ - CHP - HDPKK 'fincan'...
Haber 01:51
27 ülke 7 parti aynı masada...

Başkan Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen programla Türkiye’nin ikinci 100 yılına ilişkin yeni program ve hedefleri açıklayacak. 100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

Haber Videoları
SON DAKİKA