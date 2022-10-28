Tarihi gün! Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı programında yeni hedefleri açıklayacak!

Başkan Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen programla Türkiye’nin ikinci 100 yılına ilişkin yeni program ve hedefleri açıklayacak. 100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.