Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) geliyor: 2026’da başlayacak

OKS'den TES'e Geçiş

Mevcut durumda çalışanların bireysel katkılarıyla işleyen Otomatik Katılım Sistemi (OKS), 2026 itibarıyla işverenlerin de katkı sağlayacağı yeni bir yapıya dönüşecek.

Bu dönüşümle birlikte sistem, ikinci basamak emeklilik modeli haline gelecek.

Uygulama 2026'da Başlayacak

Faruk Erdem'in aktardığına göre, TES uygulaması 2026 yılının ikinci yarısında devreye girecek. Böylece çalışanlar, hem bireysel katkı hem de işveren desteğiyle ikinci bir emeklilik güvencesi elde edecek.

TES Ne Getirecek?

Çalışanlar için ek emeklilik güvencesi

İşveren katkısıyla birikimlerin artması

Uzun vadede emeklilik maaşlarına ek gelir imkânı

Sistemin bireysel emeklilik sistemine (BES) entegre edilmesi