Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) geliyor: 2026’da başlayacak
Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısının da dahil edilmesiyle ikinci basamak emeklilik modeline dönüşüyor. “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) 2026 yılının ikinci yarısında hayata geçirilecek. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.
OKS'den TES'e Geçiş
Mevcut durumda çalışanların bireysel katkılarıyla işleyen Otomatik Katılım Sistemi (OKS), 2026 itibarıyla işverenlerin de katkı sağlayacağı yeni bir yapıya dönüşecek.
Bu dönüşümle birlikte sistem, ikinci basamak emeklilik modeli haline gelecek.
Uygulama 2026'da Başlayacak
Faruk Erdem'in aktardığına göre, TES uygulaması 2026 yılının ikinci yarısında devreye girecek. Böylece çalışanlar, hem bireysel katkı hem de işveren desteğiyle ikinci bir emeklilik güvencesi elde edecek.
TES Ne Getirecek?
Çalışanlar için ek emeklilik güvencesi
İşveren katkısıyla birikimlerin artması
Uzun vadede emeklilik maaşlarına ek gelir imkânı
Sistemin bireysel emeklilik sistemine (BES) entegre edilmesi