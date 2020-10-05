Taksim'de değnekçiler yine hortladı! Bir saati 15 lira

İstanbul'un en kalabalık noktalarından olan Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar saniye saniye kaydedildi.