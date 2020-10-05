Ermenistan ordusu alay konusu oldu: Savunma hatlarını ve karargah yerlerini paylaştı

Ermenistan ordusunun, basına servis ettiği bir toplantıda komutanların poz verdiği sırada, arkadaki stratejik haritalar dikkat çekti. Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın, komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça seçilebiliyor. Öte yandan birçok kişi bu kadar gizli bilginin paylaşılmasının hata mı yoksa kurnazlık mı olduğu konusunda sosyal medyada yorumlarda bulundu.
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