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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 15:47

Takla atan otomobilde emniyet kemeri kullanmayan 4 genç yola savruldu: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak alana girip takla attı. Kaza sırasında araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde 2 kişi kaldırıldıkları hastanede öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Polisin yaptığı ilk incelemede otomobilde bulunan 4 kişinin de emniyet kemerinin takılı olmadığı saptandı.

Orhangazi-Gemlik Kara Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

TOPRAK ALANA GİRDİ
Saat 19.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu, Bölge Trafik Amirliği yakınlarında; Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil Orhangazi istikametine seyrediyordu. Karsak bölgesindeki Gemlik Trafik Büro Amirliği'ni geçtikten hemen sonra bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki toprak alana girerek takla attı.

ARAÇTAN SAVRULDULAR
Takla atan otomobildeki 4 kişi kaza sırasında araçtan savruldular. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan Berke Candarı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne; Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü Abidin Çavdar'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

KURTARILAMADILAR
Kazanın ardından ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Onur Şenol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eren Kaya da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Birlikte gezmeye çıkan dört arkadaştan üçünün yaşamını yitirdiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Berke Candarı'nın ise tedavisi sürüyor.

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