PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023, 15:34 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 17:06

Suudi Arabistan Riyad'da liderler aile fotoğrafında (İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi’nde liderler ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi. İşte İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ndeki liderlerin aile fotoğrafı çekildiği anların videosu...

Erdoğan ve diğer liderler zirve alanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından karşılandı. Liderler, karşılama törenin ardından zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, solunda ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yer aldı.


İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı zirvede İsrail'in, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele alınacak.

SİSİ İLE TOKALAŞTI


Başkan Erdoğan Zirve önce Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
11.11.2023Cumartesi
Takside uyuşturucu ticareti kamerada!
10.11.2023Cuma
Marmara'da deprem yoğunluğu! Balıkesir, Antalya, Hatay... Peş peşe depremler ne anlama geliyor?
09.11.2023Perşembe
Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Babası ve kardeşine dudak uçuklatan harçlık
08.11.2023Çarşamba
CHP'ye HDP modeli! Ekrem İmamoğlu'nu eşbaşkan ilan edip Özgür Özel'e ayar verdiler!
08.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Ataşehir’de Kan Donduran Olay: Arabada ölü bulunan TV sunucusu Işıl Deniz Palabıyıklar’ın katili kardeşi çıktı! 01:32
Kadın Sunucu, Kardeşi Tarafından Öldürüldü
11.11.2023Cumartesi
İKRAMİYE HABERİ: Ödemeler başladı! 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri! 01:35
Ödemeler başladı! İşte 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günleri...
11.11.2023Cumartesi
Hamas işgalci İsrail askerlerini böyle avladı 02:15
Hamas işgalci İsrail askerlerini böyle avladı
11.11.2023Cumartesi
HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI 📺 GS HATAY maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ VİDEO HABER 01:46
Hatayspor Galatasaray I CANLI ANLATIM
11.11.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA