11.08.2020 18:04

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Çeşme'den canlı yayına bağlanan Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 24 yaşındaki Cemal Can Canseven'in Survivor itirafları...